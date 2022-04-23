يشارك الحارس الهلالي محمد العويس لأول مرة بدوري أبطال آسيا أمام فريق الشارقة الإماراتي ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات، وتأتي مشاركة «العويس»رغبة من المدرب «دياز» في تطبيق عملية التدوير بين اللاعبين وذلك بعد أن ضمن الفريق «الأزرق» التأهل إلى دور الـ16.يذكر أن العويس لعب بشكل أساسي منذ انتقاله للهلال في مباراتين أمام الأهلي المصري في بطولة كأس العالم للأندية، وأمام الرائد في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ومشاركته في لقاء اليوم سيكون اللقاء الأول له أمام جماهير الزعيم في الرياض.