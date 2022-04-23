‏يخوض الفريق الهلالي مساء اليوم رابع مواجهاته تاريخياً أمام فريق الشارقة الاماراتي ضمن الجولة السادسة الخامسة من دور المجموعات الآسيوية، حيث تقابلا في دوري أبطال آسيا 2004 ضمن الجولة الثانية في الرياض وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي، وفي مباراة الإياب فاز ‏الشارقة بنتيجة كبيرة قوامها 5 أهداف مقابل هدف، وفي هذه النسخة فاز الهلال بهدفين مقابل هدف في الجولة الأولى، أما مواجهات ⁧‫الهلال⁩ ضد الأندية الإماراتية في دوري أبطال آسيا منذ 2003،‏ فقد لعب الهلال (39)مباراة،‏ فاز في (18) مباراة، وتعادل في (12)، وخسر في (9) مواجهات، وكانت أكثر خسائر الهلال أمام فريق العين بـ6 مرات والشارقة مرة واحدة وفريق الأهلي سابقا قبل الدمج مرة، وبعد الدمج مع شباب أهلي دبي مرة واحدة، و«عيم آسيا» في لقاء اليوم سيبحث عن مواصلة تفوقه على الأندية الإماراتية في البطولة الآسيوية.