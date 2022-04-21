أكدت مصادر لـ«عكاظ» ان محكمة الاستئناف أيدت الحكم لصالح لاعب نادي الاتحاد⁧‫⁩ عبدالرزاق حمدالله برد الدعوى التي قدمت عليه من قبل إداري في ناد عاصمي، بعدم الاختصاص.

وكانت المحكمة الجزائية بجدة أصدرت أخيرا قراراً يقضي برد دعوى أقيمت ضد اللاعب عبدالرزاق حمدالله بتهمة الإساءة للسعودية، واستندت المحكمة في قرارها إلى عدم اختصاصها في مثل هذه الدعاوى.

وكشفت المصادر ذاتها أن محامي اللاعب حمدالله قدم الدفوعات النظامية حيال القضية التي أكدت سلامة موقف اللاعب بما نسب إليه وعدم اختصاص المحكمة في الدعوى.

وكانت الدعوى أقيمت من أحد الإداريين بأحد الأندية ضد اللاعب عبدالرزاق حمدالله بتهمة الإساءة للسعودية.