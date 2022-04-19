في ليلة رمضانية مباركة تجلى فيها نبل المجتمع السعودي وترابطه، تجسد ذلك في حفل السحور السنوي الذي أقامته جمعية الإرادة للموهوبين من ذوي الإعاقة برئاسة الدكتور عمار بوقس في قاعة القصر بجدة، وسط حضور متميز من رجال الأعمال.وتنوعت فقرات الحفل لتمضي الليلة وسط بهجة من الحضور وتفاعل رائع من الجميع، واستهلت بالآيات القرآنية تلاها القارئ خالد العصيمي، ثم ابتهالات رمضانية ألقاها المنشد المعروف إبراهيم المهاوي وبعدها فيديو معبر عن حالات التبرع في الجمعية وكيف تم الاستفادة من ذلك لتفعيل الموهوبين من ذوي الإعاقة في المجتمع وتقديمهم دورهم الإيجابي لما عرف عنهم من همم عالية ومواهب غير عادية.وشهد الحفل توقيع اتفاقيات شركاء العطاء، لتواصل جمعية الإرادة تقديم خدماتها للفئة العزيزة في المجتمع وإبراز مواهبهم لتحقق أهدافا سامية نبيلة، وهو أهم أهداف الجمعية.بعد ذلك تلى الموهوب من فئة «التوحد» عبدالرحمن الخالدي آيات من الذكر الحكيم مع تقديمه لوحة تشكيلية نالت استحسان الحضور، أعقبها عرض فيديو عن «رحلة عمرة».ثم كانت هناك فقرة «يدًا بيد» قدمها الدكتور عمار وبمشاركة الفنان المعروف قصي خضر الذي تألق في تقديمها وتفعيل الحضور الذين كانت لهم مساهماتهم، فيما أوضح الدكتور عمار أنه يشترط في رحلة العمرة أن يكون الموهوب من ذوي الإعاقة لم يسبق له أداء العمرة، وتشتمل الرحلة على مرافق للموهوب، وإقامة لمدة 3 ليالٍ بفندق 5 نجوم مطل على الحرم المكي، ونفس الأمر في المدينة المنورة، مشيرًا إلى أن تكلفة الرحلة الواحدة تبلغ 25 ألف ريال دون أن يتحمل الموهوب المعاق أي مبلغ مالي.وفي الختام كرم الدكتور عمار بوقس المشاركين في الحفل، ومن ثم تم تناول طعام السحور وسط أحاديث جانبية غالبيتها تصب في الأعمال الإنسانية وتفاعل الشعب السعودي المعطاء معها.