بات ممثل الوطن فريق الشباب على بعد نقطة واحدة فقط من التأهل للدور الثاني لدوري أبطال آسيا بعد فوزه القوي على القوة الجوية العراقي بـ3 أهداف دون مقابل في اللقاء الذي جمعهما على استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز ضمن لقاءات الجولة الرابعة للمجموعة الثانية.

وجاءت أهداف الشباب الثلاثة عن طريق كل من: كارلوس جونيور (هدفين 39، 73)، ونواف العابد (د: 30)، ليحقق الشباب فوزه الثالث ويصل للنقطة العاشرة، فيما تجمد رصيد القوة الجوية عند 4 نقاط وفي المركز الثاني.

وفي اللقاء الآخر، اكتفى فريق الجزيرة الإماراتي بالتعادل السلبي مع مومباي سيتي الهندي ليصل كلاهما للنقطة الرابعة، ويحتلان المركزين الثالث والرابع في المجموعة.