خرج ممثل الوطن فريق التعاون بالتعادل الإيجابي مع نظيره فريق سباهان الإيراني بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمعهما على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة ضمن لقاءات الجولة الرابعة للمجموعة الرابعة لدوري كأس أبطال آسيا.

شهد اللقاء تقدم فريق التعاون أولاً عن طريق سميحان النابت (د: 47)، وأدرك سباهان التعادل عن طريق لاعبه شهريار مغانلو (د: 65)، ليحقق التعاون تعادله الثاني ويصل للنقطة السابعة متراجعاً للمركز الثاني، فيما وصل سباهان للنقطة الرابعة وفي المركز الثالث.

وفي اللقاء الآخر، انتصر فريق الدحيل القطري على باختاكور الأوزبكي بـ3 أهداف دون مقابل جاءت عن طريق: بسام الراوي (د: 32)، ميكاييل اولونجا (د: 45+2)، المعز علي (د: 47)، وبهذه النتيجة يحقق الدحيل فوزه الثالث، ويصل للنقطة التاسعة متصدراً فرق المجموعة، فيما تلقى باختاكور الخسارة الثالثة وتجمد رصيده عند 3 نقاط في المركز الرابع والأخير.