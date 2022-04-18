زار النجمان البرازيليان إيلتون خوزيه، وفيكتور سيموس مقر صحيفة «عكاظ» مساء أمس (الأحد)، والتقاهما رئيس التحرير الزميل جميل الذيابي، ونائب رئيس التحرير فيصل الخماش، ومساعد رئيس التحرير عبدالله عبيان، ومدير التحرير خالد صائم الدهر، وعبر الثنائي إيلتون وفيكتور عن إعجابهما بالتطور الذي شهدته السعودية في المجال الرياضي، كما أبديا سعادتهما بتأهل المنتخب السعودي لكأس العالم 2022، متمنين أن يكون حضور منتخبنا الوطني مميزاً في المونديال القادم، رغم صعوبة المجموعة التي يتواجد بها (الأرجنتين، والمكسيك، وبولندا)، وتحدث النجمان البرازيليان عن العديد من المواضيع المتعلقة بالكرة السعودية ودوري المحترفين.في البداية قال اللاعب إيلتون إنه بالرغم من غيابه عن السعودية في العامين الماضيين، إلا أنه حالياً خلال زيارته للسعودية وجد التغيير الملموس على مستوى البلاد، وأيضاً على صعيد كرة القدم والمنافسات الرياضية المحلية.وكشف إيلتون أن أكاديميته في البرازيل حرص على أن تحمل شعار «السعودية» نظير الإعجاب والاهتمام الذي وجده من جميع الأندية السعودية التي لعب لها في السنوات السابقة كلاعب محترف.فيما وصف فيكتور الذي غاب عن السعودية عدة سنوات بأنه رأى تطوراً ملحوظاً في البلاد، وكذلك على مستوى الأندية السعودية، متمنياً المزيد من التطور في كرة القدم السعودية في السنوات القادمة.وتناول إيلتون وفيكتور الحديث عن المنتخب السعودي وحظوظه في مونديال قطر 2022، وقالا إن المنتخب السعودي سيواجه صعوبة كبيرة في المباريات التي سيخوضها أمام منتخبات الأرجنتين، والمكسيك، وبولندا، وتمنيا أن يقدم المنتخب السعودي أداءً مشرفاً في تلك المباريات، وتبقى المنتخبات الموجودة في مجموعة المنتخب السعودي قوية وقادرة على الوصول للأدوار الأخرى في كأس العالم القادمة.واختلف إيلتون وفيكتور في حديثهما عن زيادة اللاعبين الأجانب في دوري المحترفين السعودي، إذ اعتبر إيلتون زيادة اللاعبين الأجانب لـ8 لاعبين ستؤثر على اللاعب السعودي من الناحية الفنية وسيفقد فرصة اللعب بشكل كبير في الدوري وسينعكس ذلك على المنتخب السعودي مستقبلاً.فيما أكد فيكتور أن زيادة اللاعبين الأجانب ستزيد الدوري قوة، وتساهم في تطور اللاعب السعودي من خلال احتكاكه فنياً مع اللاعبين الأجانب في الدوري، وشاهدنا ذلك الأمر على المنتخب السعودي الحالي الذي استطاع الوصول لكأس العالم عقب تصدر مجموعته في التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال القادم.وعن من يرشح إيلتون وفيكتور لتحقيق لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الموسم الحالي، رشح إيلتون الاتحاد لتحقيق البطولة، فيما رشح فيكتور الهلال لحصد اللقب، وسط ممازحتهما لبعضهما بأن إيلتون رشح الاتحاد كونه يعشق النصر، فيما فيكتور لم ينسَ عشقه الأهلي ولذلك رشح الهلال للفوز بالدوري.وتحدث فيكتور عن النادي الأهلي بقوله: «لو كنت رئيساً سأعمل على اختيار أفضل اللاعبين الأجانب للتواجد مع الفريق الكروي، من أجل تقديم فريق ينافس ويحقق البطولات»، وأضاف أنه منذ رحيله عن الأهلي لم تتم الاستعانة به في أي أمور تتعلق باللاعبين الأجانب.وأوضح فيكتور أنه أصبح عجوزاً ولم يعد قادراً على العودة للعب في الدوري السعودي، فيما إيلتون لا يزال قادراً على اللعب بالدوري السعودي.وأشاد اللاعبان بالجماهير السعودية وعشقها لكرة القدم، مؤكدين أن تواجدهما في السعودية حالياً بناءً على دعوة من قبل الأمير عبدالله بن سعد بن عبدالعزيز للمشاركة في بطولته الرمضانية الرابعة لسداسيات كرة القدم، وتعتبر من البطولات القوية وذات السمعة الجيدة بالبرازيل نظير مشاركة النجم البرازيلي السابق سيرجيو في البطولة السابقة.وفي ختام الزيارة شكر إيلتون وفيكتور «عكاظ» على الحفاوة والتكريم وحسن الاستقبال التي وجداها، متمنين لمنسوبيها التوفيق والنجاح الدائم.