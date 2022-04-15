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تنطلق غداً (السبت) على صالة وزارة الرياضة بالرياض الجولة الثانية للمربع الذهبي لكرة السلة، بعد ختام الجولة الأولى التي أقيمت بالمدينة المنورة وتصدرها النصر برصيد ٥ نقاط ثم الاتحاد ثانيا بنفس الرصيد والهلال ثالثا برصيد ٤ نقاط وأحد رابعًا بنفس الرصيد من النقاط.

مباريات الجولة الثانية:

السبت ١٦ أبريل

الاتحاد × النصر الساعة ٩:٣٠

أحد × الهلال الساعة ١١:٣٠

الأحد ١٧ أبريل

الهلال × الاتحاد الساعة ٩:٣٠

النصر × أحد الساعة ١١:٣٠

الثلاثاء ١٩ أبريل

أحد × الاتحاد الساعة ٩:٣٠

الهلال × النصر الساعة ١١:٣٠

يذكر أن حسم منافسات البطولة للفريق الأعلى نقاطًا، وفي حالة تعادل فريقين أو ثلاثة فرق ينظر للمواجهات بينها، وفي حالة التعادل في المواجهات ينظر لفارق نقاط التسجيل بين الفرق الثلاثة ما له وما عليه، وفي حالة التعادل في نقاط التسجيل ينظر إلى فارق نقاط التسجيل ما له وما عليه للفرق الأربعة المشاركة في المربع الذهبي.