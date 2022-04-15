ss أكد لاعب الهلال وحارسه سابقاً عبدالله الدعيع لـ«عكاظ» أن مباراة الهلال اليوم أمام فريق استقلول ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات الآسيوية لن تكون سهلة وتحتاج إلى تركيز من جميع اللاعبين، وأضاف: «صحيح لدي ثقة عالية بلاعبي الفريق بأنهم سيقدمون مباراة جميلة ورائعة نطراً للمستوى المتطور من جميع اللاعبين ولكن يجب احترام الخصم، والكل يتذكر موقف هذا الفريق في النسخة الماضية عندما فاز على الهلال بأربعة أهداف لهدف، ولهذا يجب على لاعبي الفريق أن يتذكروا مثل هذا الموقف حتى لا يتكرر، وقال: «يجب أن يكون هناك تركيز عال وإعداد ذهني كبير مع استغلال الفرص السانحة للتسجيل وعدم اهدارها بشكل عشوائي»، وأضاف: «تعودنا من الهلال مع دياز تقديم المستويات الفنية الكبيرة كون الفريق يملك لاعبين محليين وأجانب مبدعين ولديهم حلول داخل المستطيل الأخضر وفي مقدمتهم الهداف ايقالو». وعن توقعه لنتيجة المباراة، قال: «التوقع صعب ولكن أتمناها هلالية ليفرح الجمهور الهلالي لاقتراب الهلال من تحقيق صدارة هذه المجموعة».