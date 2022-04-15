ss يظل الحارس عبدالله المعيوف علامة بارزة في الفريق الهلالي، حيث يعد من أفضل الحراس في البطولة الآسيوية الحالية، فهو دائماً محل ثقة واستقرار للفريق في المراكز الخلفية. وكان «المعيوف» قدم مع الهلال في الجولتين الماضيتين أمام الشارقة الإماراتي والريان القطري أداءً ومستوى فنياً كبيراً، حيث لم يلج مرماه سوى هدف واحد في تلك المباراتين. وبكل تأكيد المعيوف سيبحث عن الاستمرار في تقديم الأداء الرائع والحفاظ على مرماه في مباراة اليوم أمام فريق استقلول، وحمايته من ولوج أي هدف، حتى لا يتكرر سيناريو النسخة الماضية أمام فريق «استقلول».