ss تلقى مدرب الفريق الهلالي دياز، ضربة موجعة جديدة إثر إصابة اللاعب صالح الشهري بقطع في وتر القدم، وذلك في مباراة الفريق الافتتاحية ضمن دور المجموعات أمام فريق الشارقة الإماراتي. وتعد هذه الإصابة من أصعب أنواع الإصابات وقد تطول مدة علاجها إلى ما يقارب 9 أشهر. وبهذه الإصابة أربك الشهري حسابات الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للفريق كون الفريق يمر بإصابات مؤثرة. وكان اللاعب كاريلو تعرض لإصابة قوية رفقة منتخب بلاده بيرو خلال المشاركة في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، حيث سيخضع لبرنامج علاجي مكثف حتى نهاية الموسم ليخرج من حسابات الهلال في منعطف الحسم. وخلال مشاركة منتخبنا الوطني في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، وتحديداً أمام المنتخب الياباني، تعرض اللاعب عبدالإله المالكي إلى إصابة في الرباط الصليبي الأمامي، وبتعدد هذه الإصابات المؤثرة فنياً كونها تحمل أسماء كبيرة لها ثقلها في الفريق، يخشى الجمهور الهلالي أن تؤثر هذه الإصابات على الفريق، حيث لا يزال ينافس على جميع المسابقات الرياضية.