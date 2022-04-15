ssأعتلى ممثلا الوطن الشباب والتعاون صدارة مجموعتهما في دوري أبطال آسيا بعد أداء مشرف قدماه في لقاءهما أمام القوة الجوية وسباهان الإيراني، إذ تعادل الشباب مع القوة بهدف لكل منهما، فيما أنتصرالتعاون بثلاثية نظيفة على سباهان وذلك ضمن لقاءات الجولة الثالثة لدوري أبطال آسيا.على استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، كاد فريق القوة الجوية أن يفجر المفاجأة بعد أن تقدم بهدف عن طريق لاعبه البنمي رودريك النسو برأسية خاطفة قبل أن تصل ليدي فواز القرني لتسكن الكرة الشباك الشبابية (د: 69)، ولكن الشباب تمكن من إدراك التعادل في الوقت القاتل عن طريق لاعبه حسين القحطاني بعد تسديدة قوية تغيرت اتجاهها وتخدع الحارس محمد صالح وتهز الشباك كهدف تعادل للشباب (د: 90+6).وبهذه النتيجة يحقق الشباب تعادله الأول في البطولة ويصل للنقطة السابعة متصدراً فرق المجموعة الثانية فيما جاء القوة الجوية في المركز الثاني برصيد 4 نقاط مستفيداً من خسارة مومباي سيتي الهندي من الجزيرة الإماراتي بهدف دون مقابل ليتحل مومباي المركز الثالث وخلفه الجزيرة في المركز الرابع برصيد 3 نقاط لكل منهما.وعلى استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، استعاد فريق التعاون طريق الانتصارات بفوز قوي على سباهان الإيراني وبثلاثة أهداف دون مقابل جاءت عن طريق كل من: نواف الصبحي (د: 43)، زي لويس (46)، يزيد البكر (د: 77)، وشهد اللقاء حصول لاعب سباهان عزت الله بورقاز على بطاقة حمراء (د: 10).وبهذه النتيجة يحقق التعاون فوزه الثاني ويصل للنقطة السادسة متربعاً على صدارة المجموعة الرابعة وخلفه الدحيل القطري بذات الرصيد من النقاط بعد فوزه على بختاكور الأوزبكي (الذي أحتل المركز الثلاث) بنتيجة 3/ 2، فيما جاء سباهان في المركز الرابع بثلاث نقاط ومتأخراً بفارق الأهداف عن باختاكور.