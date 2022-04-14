وصل الثنائي البرازيلي فيكتور سيموس وإيلتون جوزيه إلى مدينة جدة قادمين من البرازيل للمشاركة مع فريق السعد في منافسات بطولة الأمير عبدالله بن سعد بن عبدالعزيز الرمضانية الرابعة لسداسيات كرة القدم، المقامة حالياً على ملعب قصر الأمير سعد بن عبدالعزيز (يرحمه الله) الواقع بحي الروضة في جدة (دايموند ميتاليك)، وذلك وسط حضور عدد من الشخصيات الرياضية والإعلامية ونجوم كرة القدم السعودية الحاليين والقدامى ومشاهير السوشيال ميديا والجماهير الغفيرة، ومتابعة رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة الأمير عبدالله بن سعد بن عبدالعزيز.وتأهلت ثلاثة فرق إلى دور نصف النهائي للبطولة حتى الآن، حيث تأهل فريق أمير الحرمين عن المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، وفريقا العصلاني برق ونص درزن عن المجموعة الأولى بـ6 نقاط لكل منهما، حيث تمكن الأخير من الفوز على العصلاني برق أمس بنتيجة (4/2)، ليتصدر الأخير المجموعة بفارق الأهداف الذي لعب دوراً في حسم صعود فريق نص درزن للبطاقة الثانية للمجموعة بعد تعادله بنفس الرصيد النقطي مع فريق اللواء الذي خرج من البطولة، وحصل على الجائزة المالية لأفضل لاعب في المباراة محمد طاهر زينون من فريق نص درزن، المقدمة من الكابتن زياد الحربي، كما أجرت اللجنة المنظمة سحوبات على جوائز مالية للجماهير مُقدمة من نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة الأمير سلطان بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير عبدالله بن سلطان بن سعد، وهدايا قيمة مُقدمة من السقاف لطب العيون، تفاعلت معها الجماهير الحاضرة بين شوطي المباراة.والجماهير الرياضية على موعد اليوم (الخميس) مع مباراتين قويتين في البطولة التي تحظى برعاية دايموند ميتاليك، الأولى تجمع فريقي أمير الحرمين والسعد الساعة (10.15)، حيث يملك الأول 6 نقاط من فوزين والسعد يدخل المباراة بخسارة من مباراة واحدة من صالون آدم، وقام بتدعيم صفوفه بالنجمين البرازيليين فيكتور سيموس هداف الدوري السعودي والنادي الأهلي السعودي سابقاً، ومواطنه إيلتون جوزيه نجم وسط ناديي النصر والفتح سابقاً.وفي المباراة الثانية يلتقي فريقا صالون آدم والعاصفة الساعة (11.15)، حيث يملك الأول 3 نقاط من فوز وحيد على السعد وخسارة واحدة، والعاصفة بخسارة واحدة من مباراة واحدة من أمير الحرمين، وعلى ضوء نتائج المباراتين ستتضح ملامح الفرق المتأهلة رسمياً لدور الأربعة.وسيكون يوم غد (الجمعة) راحة للفرق على أن تختتم مباريات الدور التمهيدي السبت القادم بلقاء يجمع فريقي السعد والعاصمة الساعة (10.30)، وستُلعب مباريات دور نصف النهائي الإثنين القادم، على أن تُقام المباراة النهائية وختام البطولة الأربعاء القادم من شهر رمضان المبارك.