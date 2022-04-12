تأهل فريق أمير الحرمين إلى دور نصف النهائي من منافسات بطولة الأمير عبدالله بن سعد بن عبدالعزيز الرمضانية الرابعة لسداسيات كرة القدم، المقامة على ملعب قصر الأمير سعد بن عبدالعزيز «يرحمه الله» الواقع بحي الروضة في جدة «دايموند ميتاليك» ومُشاركة السقاف لطب العيون، وذلك وسط حضور عدد من الشخصيات الرياضية والإعلامية ونجوم كرة القدم السعودية الحاليين والقدامى ومشاهير السوشيال ميديا والجماهير الغفيرة، وسط حضور ومتابعة رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة الأمير عبدالله بن سعد بن عبدالعزيز.واستطاع فريق الحرمين من التغلب على خصمه فريق صالون آدم بنتيجة كبيرة قوامها (8/4)، ليعلن تأهله رسمياً لدور نصف النهائي للبطولة عن المجموعة الثانية بقيادة نجمه المُتألق الأمير عبدالعزيز بن فيصل بن عبدالمجيد الذي سجل هدفين في المباراة، وليسجل بعده زميله المبدع معاذ السيد «هاتريك» وفيصل دبرة «هدفين» وحسين فاران «هدف»، في حين سجل للفريق الخاسر كل من عبدالله المطيري «هدفين»، وأحمد الموسى وعادل محمد «هدف لكل منهما»، وبذلك يرفع فريق أمير الحرمين رصيده إلى 6 نقاط مُتصدراً المجموعة الثانية ومُحققاً الفوز الثاني على التوالي بقيادة مدربه الخبير هاني بكر.وحصل على الجائزة المالية لأفضل لاعب في المباراة فيصل دبرة من فريق أمير الحرمين والمقدمة من الكابتن زياد الحربي، كما أجرت اللجنة المنظمة سحوبات على جوائز مالية للجماهير مُقدمة من نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة الأمير سلطان بن سعد بن عبدالعزيز والأمير عبدالله بن سلطان بن سعد، وهدايا قيمة مُقدمة من السقاف لطب لعيون، تفاعلت معها الجماهير الحاضرة بين شوطي المباراة.وشهدت المباراة حضور الأمير خالد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز والأمير نايف بن عبدالله بن سعد بن عبدالعزيز، وعضو شرف نادي الهلال عبدالله بن فهد العمري، ونجمي المنتخب السعودي والنادي الأهلي المُعتزلين «محمد شليه وخالد قهوجي» والممثل وحيد صالح، والمستشار القانوني فهد بارباع، ومجموعة كبيرة من الإعلاميين الرياضيين.وتُلعب يوم غدٍ الأربعاء مباراة واحدة في البطولة التي تحظى برعاية دايموند ميتاليك ومشاركة السقاف لطب العيون، تجمع فريقي نص درزن والعصلاني برق الساعة (10.00م)، والأخير يسعى لتحقيق الفوز الثالث على التوالي وضمان صدارة المجموعة الأولى بعد أن ضمن التأهل لدور نصف النهائي من المباراة الماضية كأول المُتأهلين ويكفيه فقط التعادل لتحقيق الصدارة، وفي المقابل يملك فريق نص درزن 3 نقاط من فوز وحيد ويسعى للفوز بنتيجة كبيرة لتعزيز آماله في التأهل عن المجموعة بفارق الأهداف عن فريق اللواء الذي يحل ثانياً في المجموعة بـ6 نقاط من انتصارين وخسارة.