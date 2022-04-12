نجح نادي الفيصلي السعودي في تعويض تأخره ليحقق الفوز أمام السد القطري 2-1 يوم الاثنين على ستاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة في دوري أبطال آسيا 2022.

وتقدم السد عبر هدف حسن الهيدوس في الدقيقة الرابعة، قبل أن يرد الفيصلي بهدفين عن طريق هشام فايق (16) وجوليو تافاريس (54).

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الاثنين أيضاً فوز ناساف الأوزبكي على الوحدات الأردني 2-0 على نفس الملعب.

وتصدر ناساف ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط من مباراتين، بفارق الأهداف أمام الفيصلي، مقابل نقطة لكل من السد والوحدات.

بدأ فريق السد اللقاء بطريقة سريعة، ونجح في مباغتة منافسه مبكراً عندما تبادل أكرم عفيف وحسن الهيدوس تمرير الكرة على الجهة اليسرى لمنطقة الجزاء قبل أن يسددها الأخيرة بقدمه اليمنى مُتقنة من فوق حارس المرمى مصطفى ملائكة باتجاه الزاوية البعيدة داخل الشباك (4).

في الجهة المقابلة سدد لاعب خط وسط الفيصلي هشام فايق كرة قوية بقدمه اليسرى من مسافة 35 ياردة تقريباً علت العارضة بقليل (6).

ولم ينتظر الفريق السعودي طويلاً لمعادلة نتيجة المباراة، بعدما أرسل مارتن بويل كرة عرضية مُتقنة من الجهة اليسرى داخل منطقة الجزاء حوّلها فايق برأسه من حافة منطقة الست ياردات باتجاه أسفل الزاوية اليمنى للمرمى لتسكن الشباك (16).

وكاد سانتي كازورلا أن يحرز الهدف الثاني للفريق القطري عندما سدد كرة قوية بقدمه اليسرى من ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء مرّت قريبة بجوار القائم الأيسر (20).

ثم هدأت وتيرة اللعب بعد ذلك، مع وجود بعض المحاولات الخجولة من كلا الفريقين التي لم تشكل أي خطورة على المرميين.

وفي الدقائق الأولى من زمن الشوط الثاني، تمكن الفيصلي من تسجيل هدف التقدم الثاني، بعد كرة بينية عالية من وسط الميدان أرسلها المتألق فايق داخل منطقة الجزاء استقبلها المهاجم جوليو تافاريس بصدره قبل أن يسددها بقدمه اليمنى من بين قدمي الحارس سعد الشيب داخل الشباك (53).

وظهر التسرع على أداء لاعبي السد بعد تلقيهم الهدف الثاني، حيث اعتمد الفريق القطري في معظم محاولاته على الكرات الطويلة والتسديد من خارج منطقة الجزاء، لكن تهديد يذكر لمرمى الفريق السعودي.

وسدد كازورلا كرة قوية بقدمه اليسرى من وسط منطقة الجزاء جاورت القائم الأيمن لمرمى فريق الفيصلي (79).

في المقابل أهدر محمد الصيعري فرصة إحراز الهدف الثالث لفريق الفيصلي عندما تلقى كرة عرضية فايق انفرد على إثرها الصيعري بمرمى السد وسددها قوية من الجهة اليمنى لمنطقة الجزاء تصدى لها الحارس قبل أن يشتتها المدافع طارق سلمان خارج الميدان (84).

وجاءت أخطر فرص السد في الشوط الثاني عندما مرر عفيف كرة من بين مدافعي الفيصلي وصلت إلى القادم من الخلف بوعلام خوخي الذي سدد الكرة بباطن قدمه اليمنى مرّت قريبة بجانب الجانب الأيمن (86).

ضغط الفريق القطري على مرمى منافسه في الدقائق الأخيرة في محاولة لتعديل النتيجة، لكن تألق حارس مرمى ودفاع الفيصلي حسم الفوز للفريق السعودي.

وتقام الجولة الثالثة من منافسات المجموعة يوم الجمعة، حيث يلتقي السد مع الوحدات، وناساف مع الفيصلي.

وكانت الجولة الأولى شهدت يوم الجمعة تعادل السد مع ناساف 1-1 وتعادل الوحدات مع الفيصلي 1-1.

ويتأهل إلى دور الـ16 لمنطقة غرب آسيا الفريق الحاصل على المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل ثلاثة أندية حاصلة على المركز الثاني في مجموعات الغرب.