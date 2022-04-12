حصد نادي الشباب السعودي الفوز الثاني على التوالي بعدما تغلب على الجزيرة الإماراتي 3-0 يوم الاثنين على ستاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا 2022.وسجل كارلوس جونيور (6 و78) وتركي العمار (18) أهداف الفوز لصالح نادي الشباب.وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الاثنين أيضاً فوز مومباي سيتي الهندي على القوة الجوية العراقي 2-1 على ستاد الملك فهد الدولي.وانفرد الشباب في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من مباراتين، مقابل 3 نقاط لكل من مومباي والقوة الجوية، في حين بقي رصيد الجزيرة خالياً من النقاط.وبدأ الشباب المباراة بصورة مثالية ليفتتح التسجيل في الدقيقة السادسة عندما استلم كارلوس جونيور تمريرة عبدالله الجوعي وتقدم داخل منطق الجزاء ليتخلص من مدافع قبل أن يسدد على يسار الحارس علي خصيف.ورفع هذا الهدف من منسوب الثقة لدى لاعبي الشباب، ليقوموا بتدوير الكرة في وسط الملعب، ومحاولة اختراق دفاع الشارقة، ولكن دون خطورة فعلية على المرمى.ونجح الفريق السعودي في تسجيل الهدف الثاني عن طريق تركي العمار الذي تابع التمريرة العكسية من فواز الصقور فتخلص من مدافع قبل أن يسدد في الزاوية البعيدة للمرمى (18).ثم ضاعت فرصة جديدة للفريق السعودي عند الدقيقة 29 بعدما أرسل العمار تمريرة عرضية وصلت على القائم القريب إلى كارلوس ليسدد من زاوية ضيقة محاولة ارتطمت بالقائم وتحولت إلى خارج الملعب. ثم أرسل الصقور تمريرة إلى العمار في وضع انفراد ولكنه سدد دون تركيز فوق العارضة (40).في المقابل كانت أخطر فرص الجزيرة قبيل نهاية الشوط الأول عندما تابع علي مبخوت الكرة خلف المدافعين ولعبها من فوق الحارس فواز القرني لتصل إلى زايد العامري على القائم الآخر فحاول متابعتها لكنها مرت بجوار القائم.مع انطلاق الشوط الثاني استمرت أفضلية الشباب، وواصل لاعبو الفريق شن المحاولات الهجومية على مرمى خصيف.وهدأ إيقاع اللعب تدريجياً، لكن الجزيرة أهدر فرصة تقليص الفارق عندما أرسل مبخوت تمريرة خلف المدافعين وصلت إلى عبدالله ديابي ليسدد محاولة تألق الحارس القرني في التصدي لها (72).في الجهة المقابلة تمكن الشباب من إضافة الهدف الثالث عن طريق كارلوس الذي تابع تمريرة حسين القحطاني لينفرد بالمرمى ويسدد الكرة في المحاولة الأولى ليتصدى لها خصيف، ولكنه عاد وتابعها في الشباك (78).وفي الدقائق المتبقية بقيت النتيجة على حالها دون تغيير، ليقطف الشباب الفوز الثاني على التوالي.وتقام الجولة الثالثة من منافسات المجموعة يوم الخميس، حيث يلتقي القوة الجوية مع الشباب، والجزيرة مع مومباي سيتي.وكانت الجولة الأولى شهدت يوم الجمعة فوز الشباب على مومباي 3-0 والقوة الجوية على الجزيرة 2-1.ويتأهل إلى دور الـ16 لمنطقة غرب آسيا الفريق الحاصل على المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل ثلاثة أندية حاصلة على المركز الثاني في مجموعات الغرب.