كشف لـ«عكاظ» المدير الفني لنادي الهلال رامون دياز عن جاهزية سالم الدوسري: «أعتقد أن سالم سيكون حاضراً في المباراة القادمة فهو لا يزال غير جاهز 100% ولا أرغب في الزج به إلا في حالة جاهزيته الكاملة، خوفا عليه من الإصابات».

وأضاف دياز أن سعادته كبيرة بالفوز على الريان القطري بثلاثية نظيفة في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا.

وواصل: «طبق اللاعبون ما طلبت منهم، فرضنا شخصيتنا داخل الملعب وتحكمنا بمجريات المباراة من استحواذ وخلق العديد من الفرص، وأشكر جميع اللاعبين وأهنئهم على ما قدموه من مستوى متميز في الشوطين».

وقال دياز في المؤتمر الصحفي بعد نهاية المباراة «الإصابات تحصل وهذا أمر طبيعي ونحن نشارك في الكثير من البطولات ولدينا ضغط مباريات ويسبب هذا الإصابات، ولذلك قمنا بتدوير اللاعبين لتجهيز كامل المجموعة لكافة البطولات، ونتمنى أن تتوقف الإصابات عند هذا الحد حتى لا نخسر اللاعبين».