أعلن مدرب المنتخب السعودي للسنوكر الأردني أحمد العنزي أسماء لاعبي المنتخب الذين تم اختيارهم للمشاركة في بطولة كأس العرب 2022 التي تقام شهر مايو المقبل في جمهورية مصر، حيث ضمت القائمة 6 لاعبين، وهم: عبدالله العطياني (الاهلي)، مساعد المسفر وفهد المسفر (الشباب)، نواف العتيبي ومحمود العتيبي(وج)، سلمان البرديسي (حبونا).فيما اختار مدرب المنتخب السعودي للبلياردو منصور الخنفري 3 لاعبات لتمثيل منتخب السيدات للمشاركة في ذات البطولة وهن: البتول الحمزة، ورحاب شكري، وميعاد محمد صالح.وكان المدرب الخنفري ضم أسماء جديدة من اللاعبين المتميزين لبرنامج التميّز لينضموا لبرنامج المنتخب ٢٠٢٢. وهم: وليد العنزي (الصقور)، إلياس الصويغ (الرائد) نواف الثقفي (عكاظ)، فيصل الغامدي (التضامن). منيف العنزي (جبة) فيصل الزهراني (الشعلة) أحمد السادة (الصفا) عبد العزيز المنصور (أحد) أحمد الحربي (الفرع)، مؤكداً أن كل فئة ستدخل في برنامج خاص لتطوير ورفع المستوى العام لأداء لاعبي المنتخب.وأشار المدرب أحمد العنزي إلى التوجيهات الدائمة من رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر الدكتور ناصر بن صعب الشمري بعمل آلية تقوم على برامج مدروسة ومقننة، وقال: «سيتم اختيار لاعبين بعد الجولات المقبلة من دوري الأندية وسيتم عمل برامج ودورات للمدربين من أجل مواكبة التطور الكبير في هذه اللعبة بعد النقلة التي أحدثها الدكتور ناصر بن صعب الشمري في تاريخ البلياردو والسنوكر من خلال العمل السريع الذي نهض باللعبة خلال أشهر قصيرة ظهرت بوادر نجاحها بدخول اللعبة للأندية الرياضية وإقامة أول دوري عربي خليجي سعودي للبلياردو والسنوكر».