تتواصل منافسات دوري المدارس لكرة القدم للبنين على الملاعب المدرسية في 47 إدارة تعليمية على مستوى محافظات ومناطق المملكة، بإشراف وتنظيم ميداني من اللجان الإدارية والفنية المكلفة من اللجنة المنظمة لمشروع دوري المدارس، الذي تنفذه وزارة الرياضة بالتعاون مع وزارة التعليم للعام الثالث.ويتنافس 15.460 فريقا مدرسيا من مدارس التعليم العام، حيث بلغ عدد الطلاب المشاركين 135.934، إذ لعبت حتى أمس (السبت) 2583 مباراة، شهدت تسجيل 8805 أهدف، بمعدل 3.40 هدف في كل مباراة.وتستمر منافسات المرحلة الأولى (البطولة العامة) من دوري المدارس لكرة القدم للبنين (للأعمار من 12 إلى 18 سنة) حتى الثامن من شهر يونيو القادم، حيث تتأهل منها فرق إلى مرحلة تصفيات المناطق (للأعمار من تحت 15 سنة إلى تحت 18 سنة)، تليها بطولة المملكة للنخبة المجمعة لـ 16 فريقا من فرق المرحلة المتوسطة، و16 فريقاً من فرق المرحلة الثانوية، والتي ستقام منافساتها في نهاية موسم دوري المدارس لهذا العام بمحافظة جدة.وأكد عضو اللجنة المنظمة لدوري المدارس رئيس الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية علي الشعيلان أن «مباريات دوري المدارس لكرة القدم للبنين تلعب وفق تنظيم إداري وفني عالٍ من أجل أن يجد اللاعب بيئة رياضية مناسبة للعب المباريات مع فريقه المدرسي ليبرز قدراته وموهبته»، مضيفاً: «كما تشهد المباريات التي تقام بمختلف محافظات ومناطق المملكة متابعة ميدانية للجان فنية ترصد المواهب المتميزة، بالإضافة إلى تواجد فرق إسعافية من هيئة الهلال الأحمر في المباريات»، مشيداً بـ «اهتمام ومتابعة ومساندة مديري إدارات التعليم ومعلمي التربية الرياضية وحرصهم على نجاح هذا المشروع الوطني الرياضي».