أكد مدرب الهلال رامون دياز أن مباراتهم أمام الريان القطري ليست بالسهلة ولكننا سندخل المباراة بحثاً عن الفوز وتحقيق النقاط الثلاث. وأضاف فريقنا حالياً لديه معنويات مرتفعة، ولهذا سنظهر أقوياء في هذا اللقاء،مؤكداً أنه يعمل في جميع المباريات على التدوير بين المجموعة تفادياً للضغط، وذلك لضغط المباريات.وحول غياب وإصابة اللاعب صالح الشهري أجاب، ‏أنا حزين لذلك، وأتمنى له الشفاء والعودة القوية، ونحن في الهلال نمتلك لاعبين بدلاء مهاجمين شباب مميزين فنياً أمثال الثنائي الحمدان، ورديف، إضافة إلى أن اللاعب موسى ماريغا يجيد اللعب في مركز الهجوم الصريح.وعن غياب اللاعب الكوري جانغ قال بلاشك هو لاعب مؤثر فنياً، لكننا نمتلك البديل الجاهز القادر على سد أي غياب فنحن خلال الأيام الماضية عملنا على اختيار العناصر المناسبة.