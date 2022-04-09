تلقى مدرب الفريق الهلالي دياز ضربة موجعة جديدة إثر إصابة اللاعب ⁧‫صالح الشهري⁩ بقطع في وتر القدم، في مباراة الفريق الافتتاحية ضمن دور المجموعات أمام فريق الشارقة الإماراتي. وتعد هذه الإصابة من أصعب أنواع الإصابات وقد تطول مدة علاجها الى ما يقارب 9 أشهر، وبهذه الإصابة أربك الشهري حسابات الأرجنتيني رامون دياز، كون الفريق يمر بإصابات مؤثرة.

وكان اللاعب كاريلو، تعرض لإصابة قوية رفقة منتخب بلاده بيرو خلال المشاركة في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، حيث سيخضع لبرنامج علاجي مكثف حتى نهاية الموسم الجاري ليخرج من حسابات الهلال في منعطف الحسم. وخلال مشاركة منتخبنا الوطني في التصفيات المؤهلة لكأس العالم وتحديداً أمام المنتخب الياباني تعرض اللاعب عبدالإله المالكي إلى إصابة في الرباط الصليبي الأمامي. ويخشى الجمهور الهلالي أن تؤثر هذه الإصابات على الفريق فنياً، كونها تحمل أسماء كبيرة لها ثقلها في الفريق، حيث ما زال ينافس على جميع البطولات.