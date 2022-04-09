حقق فريق الفيصلي أول نقطة له في دوري أبطال آسيا بعد تعادله الإيجابي مع فريق الوحدات الأردني بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام ضمن لقاءات الجولة الأولى للمجموعة الخامسة للبطولة.شهد اللقاء سيطرة مبكرة لفريق الفيصلي وتمكن محترفه هشام فايق من إحراز الهدف الأول من ركلة حرة (د: 12)، وفي الشوط الثاني استطاع الوحدات من إدراك التعادل عن طريق أحمد سمير (د: 50)، لينتهي اللقاء بالتعادل بهدف لكل منهما.وبهذه النتيجة يحقق الفيصلي أول نقطة له في البطولة متساوياً مع فرق المجموعة بعد أن تعادل أيضاً فريقا السد القطري وناساف الأوزبكي بهدف لكل منهما في لقاء شهد بطاقتين حمراء للاعبي السد عبدالكريم حسن وبيدرو ميغيل.