تفوق فريق الهلال على نظيره الشارقة الإماراتي بهدفين لهدف في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد الأمير فيصل بن فهد ضمن لقاءات الجولة الأولى للمجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا.شهد اللقاء تفوق مبكر للهلال نتج عنه ركلة جزاء سددها بنجاح اللاعب صالح الشهري (د: 5)، ولكن سرعان ما عاد الشارقة وتمكن من تعديل النتيجة عن طريق محترفه اوتابيك شوكوروف (د: 7)، وفي الشوط الثاني واصل الهلال ضغطه على مرمى الشارقة واستطاع محترفه ميشيل ديلجادو من إحراز الهدف الهلالي الثاني (د: 62)، لينتهي اللقاء بفوز الهلال بهدفين لهدف.وبهذه النتيجة يحقق الزعيم فوزه الأول وينال أول ثلاث نقاط ليتصدر فرق المجموعة بثلاث نقاط متساوياً مع الريان القطري الذي تفوق على استقلول الطاجكستاني بثلاثة أهداف لهدفين، فيما نال الشارقة أول خسارة وتجمد رصيده بدون نقاط.