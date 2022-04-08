تُوج فريق اللواء بكأس افتتاح بطولة الأمير عبدالله بن سعد بن عبدالعزيز الرمضانية الرابعة لسداسيات كرة القدم، عقب فوزه في المباراة الافتتاحية للبطولة على فريق نص درزن بنتيجة (7/6)، وبحضور عدد من الشخصيات الرياضية والإعلامية ونجوم كرة القدم السعودية الحاليين والقدامى ومشاهير السوشيال ميديا وجماهير كبيرة ملأت جنبات ملعب قصر الأمير سعد بن عبدالعزيز، يرحمه الله، الواقع بحي الروضة في جدة، برعاية دايموند ميتاليك مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية.وبعد إعلان حكم المباراة سلطان العكيري صافرته مُعلنا نهاية المباراة الافتتاحية بفوز فريق اللواء، قام الأمير عبدالله بن سعد بن عبدالعزيز بتتويج قائد فريق اللواء الكابتن سامر سالم ورئيس الفريق خالد بن ذيب بن عبود بكأس الافتتاح التذكاري، وبحضور الأمير سعود بن محمد بن فهد، والأمير محمد بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، والأمير نايف بن عبدالله بن سعد بن عبدالعزيز، ومحمد ومهند وأسامة أبناء فايز السواط، ونجم فريق الأهلي السعودي الدولي عبدالرحمن غريب، ونجم فريق الفيحاء عبدالرحمن السفري.وقُبيل انطلاق المباراة الافتتاحية أقيمت عدة فعاليات متنوعة لعرض الفنون الحجازية الشعبية وسحوبات على جوائز قيمة للجماهير الحاضرة، وبعدها عُزف السلام الملكي الوطني، ليقوم رئيس اللجنة العليا المنظمة الأمير عبدالله بن سعد بالسلام على لاعبي الفريقين وُمعلناً انطلاق البطولة وسط هتافات وتصفيق الجماهير الكبيرة الحاضرة.وفي المباراة الثانية اكتسح فريق العصلاني خصمه فريق صقور الأخضر بنتيجة (8/5)، وحصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة الأولى أحمد الشريف من فريق نص درزن، وفي المباراة الثانية ظفر بها اللاعب عماد العمدة من فريق العصلاني، قدمها الكابتن زياد الحربي، عبارة عن مبلغ مالي يتم تقديمه لأفضل لاعب في كل مباراة طوال فترة مباريات البطولة.بدوره كشف رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة الأمير عبدالله بن سعد بن عبدالعزيز أن البطولة هذا العام تشهد تنظيماً على مستوى كبير، وقال: «بعد توقف عامين بسبب فايروس كورونا نعود تدريجياً من خلال النسخة الرابعة مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية، والحمد لله على نجاح حفل الافتتاح، كما أحب أن أُشيد بالمستوى الفني العالي للاعبين في مباراتي اليوم الأول للبطولة وألف مبروك الفائزين، وخاصةً فريق اللواء الذي نال كأس الافتتاح التذكاري بكل جدارة واستحقاق، وأهنئ رئيس الفريق خالد بن ذيب بن عبود، ولاعبيه ومنسوبيه بفوزهم بكأس الافتتاح، ونتمنى من جميع الفرق المشاركة تقديم مستويات قوية تعكس مدى قوة البطولة في نسختها الرابعة، خاصةً بعد زيادة الطاقة الاستيعابية للحضور في الملعب بعد نجاحات النسخ الثلاث الماضية والحوافز الكبيرة المقدمة في البطولة للمتميزين طوال أيام البطولة وفي ختامها الذي سيكون مفاجأة كبرى للجميع».وتستمر البطولة حتى يوم الثلاثاء 18 من شهر رمضان المبارك، وتشارك فيها 8 فرق من نُخبة الفرق على مستوى المملكة تم تقسيمهم إلى مجموعتين، حيث تضم الأولى فرق «صقور الأخضر واللواء والعصلاني ونص درزن»، والمجموعة الثانية تضم فرق «أمير الحرمين والسعد والعاصفة وصالون آدم»، حيث يتأهل الفريقان الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي للبطولة، ويرأس اللجنة التنفيذية للبطولة عبدالرزاق البلوشي، والكابتن نبيل إدريس أبوناصر رئيساً للجنة الفنية للبطولة، ويقوم بالوصف والتعليق على مباريات البطولة المعلق المبدع حربي عبدالقادر.