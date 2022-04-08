يخوض ممثلوا الوطن الهلال والشباب والفيصلي أولى لقاءاتهم في دوري أبطال آسيا لهذا العام وذلك مساء اليوم (الجمعة)، إذ يلتقي الهلال بالشارقة الإماراتي ضمن لقاءات المجموعة الأولى (11:15م)، ويواجه الشباب نظيره مومباي سيتي الهندي ضمن لقاءات المجموعة الثانية (8:15م)، وفي ظهوره الآسيوي الأول يلتقي الفيصلي بفريق الوحدات الأردني ضمن لقاءات المجموعة الخامسة (11:15م).الزعيم يطمع في نقاط الشارقةعلى استاد الأمير فيصل بن فهد، يخوض فريق الهلال لقاءه أمام الشارقة الإماراتي وسط غيابات في عناصره ومن أبرزها الهداف اوديون ايغالو وسالم الدوسري واندريه كاريلو وعلي البليهي، واعتمد مدرب الفريق رامون دياز على تجهيز البديل المناسب إذ سيقود الهجوم موسى ماريغا وخلفه الثلاثي ماتيوس بيريرا وسلمان الفرج وميشيل ديلجادو، أما فريق الشارقة الذي يقوده مدرب الهلال السابق كوزمين اولاريو فإنه يخوض هذا اللقاء سعياً لتحقيق نتيجة ايجابية في مستهل مشواره في البطولة،وفي اللقاء الآخر للمجموعة ذاتها يلتقي الريان القطري بفريق استقلول الطاجكستاني على استاد الملك فهد الدولي عند الساعة 8:15م.الشباب يخشى مفاجأة مومباييدخل فريق الشباب لقاءه أمام مومباي الهندي بحثاً عن فوز قوي في بداية مشواره الآسيوي لا سيما أن منافسه في لقاء الليلة يعد من أضعف فرق المجموعة ويبرز في الفريق الشبابي قائده ايغور بانيغا والحارس فواز القرني والمدافع أحمد شراحيلي، إضافة للمهاجم الشاب تركي العمار، أما فريق مومباي الهندي فإنه يسعى للخروج بنتيجة إيجابية في ظهوره الآسيوي الأول، وفي اللقاء الآخر للمجموعة ذاتها يلتقي الجزيرة الإماراتي بفريق القوة الجوية العراقي على استاد الملك فهد عند الساعة 11:15م.العنابي يهدد وحدات الأردنعلى استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، يستهل فريق الفيصلي مشواره الأول في دوري أبطال آسيا بمواجهة فريق الوحدات الأردني، ويطمح الفيصلي لتحقيق الانتصار في الاطلالة الآسيوية الأولى والمنافسة بقوة على مركزي التأهل للدور الثاني، ويبرز في العنابي مهاجمه جوليو تفاريس وحارسه مصطفى ملائكه وقائده ايغور روسي، أما فريق الوحدات الأردني فإنه يطمح للخروج بنتيجة إيجابية لا سيما أن لقاء الليلة سيكون من المواجهات الصعبة في المجموعة، وفي اللقاء الثاني يواجه السد القطري المرشح الأقوى لخطف البطاقة الأولى للمجموعة نظيره ناساف كارشي الأوزبكي عند الساعة 8:15م.