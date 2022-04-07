أكد مدرب الشباب سوموديكا أن جميع المباريات صعبة في دوري أبطال آسيا وذلك بسبب القوة الكبيرة لدى المنافسين. وقال: لدينا الرغبة في الفوز في الجولة الأولى أمام فريق مومباي، ونمتلك لاعبين جيدين وكبارا فنيا، ولدي ثقة في جميع اللاعبين المحليين والأجانب وفريقنا جاهز لهذه المشاركة الآسيوية. وأضاف: «لعبنا مباراة صعبة أمام الهلال في نصف نهائي كأس الملك وقدمنا مستوى جيداً ولكن لم يحالفنا الحظ واستفدت كثيرا من هذا اللقاء فنياً. وعن غياب اللاعب الآسيوي من فريقه في هذه البطولة، قال: «هذه إستراتيجية المدرب السابق، ونمتلك لاعبين محليين جيدين يعوضون غياب أي لاعب آسيوي، وفي الوقت الحالي لا أحتاجه». وأضاف: سنتيح الفرصة لكثير من اللاعبين الذين لم تتح لهم الفرصة في وقت سابق وذلك لضغط المباريات. وعن جاهزية اللاعبين المصابين، قال: «الجهاز الطبي يعمل على تجهيز المصابين من أجل الاستفادة منهم في هذا اللقاء، وهدفنا التأهل للدور القادم».