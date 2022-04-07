يدخل الفريق الهلالي مباراته اليوم رقم 9 أمام الشارقة الإماراتي ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات الآسيوية، وهو لم يتعرض لأي خسارة في آخر«8» مباريات لعبها بجميع المسابقات، بقيادة المدرب الأرجنتيني «رامون دياز» الذي تولى قيادة دفة «الزعيم» الهلالي في شهر فبراير الماضي بعقد حتى نهاية الموسم الحالي خلفاً للمقال البرتغالي ليوناردو جارديم، وكان الفريق الهلالي قد عاد إلى مستوياته الفنية المعروفة بعد استلام المدرب «دياز» للفريق، ومسح الصورة الباهتة التي ظهر عليها والتي لم ترضِ عشاقه، وتأمل الجماهير الهلالية من فريقها الاستمرار بالمستوى الفني وخطف بطاقة التأهل من هذه المجموعة.