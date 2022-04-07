من المتوقع أن يزج المدرب الهلالي دياز باللاعب سعود عبدالحميد أساسياً بدلاً عن اللاعب محمد البريك، الذي لا يزال على مستواه أكثر من علامة استفهام، والذي كان آخرها مباراة الفريق «الأزرق» الماضية ضمن دور الأربعة من بطولة كأس الملك أمام الفريق الشبابي، حيث لم يظهر بمستواه الذي عرفته عنه الجماهير الهلالية، وكانت جهته شبه معطلة، وبعد إشراك اللاعب سعود عبدالحميد بديلاً عنه تغير الحال وأصبح الرتم من جهة اليمين يشكل خطراً كبيراً على الفريق الشبابي. وقبل لقاء اليوم طالب العديد من جماهير الزعيم الجهاز الفني بالزج بالظهير الطائر سعود عبدالحميد أساسياً، فهل يكون لقاء اليوم هو الظهور الأول آسيوياً للظهير الطائر؟