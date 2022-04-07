يخوض الفريق الهلالي مساء اليوم ثالث مواجهاته تاريخياً أمام فريق الشارقة الإماراتي ضمن دور المجموعات الآسيوية حيث تقابلا في دوري أبطال آسيا 2004 ضمن الجولة الثانية في الرياض، وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي، وفي مباراة الإياب فاز الشارقة بنتيجة كبيرة قوامها 5 أهداف مقابل هدف، أما مواجهات ⁧‫الهلال⁩ ضد الأندية الإماراتية في دوري أبطال آسيا منذ 2003 فقد لعب الهلال (38) مباراة فاز في (17) مباراة وتعادل في (12) وخسر في (9) مواجهات، وكانت أكثر خسائره أمام العين بـ6 مرات والشارقة مرة واحدة وفريق الأهلي سابقاً قبل الدمج مرة وبعد الدمج مع شباب أهلي دبي مرة واحدة، فهل يواصل «زعيم آسيا» تفوقه على الأندية الإماراتية في مباراة افتتاح مجموعته لهذه النسخة؟