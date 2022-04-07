يخوض المدرب الروماني كوزمين أولاريو مدرب فريق الشارقة الإماراتي مباراته الـ9 أمام فريقه السابق الهلال، حيث لعب أمام الهلال مع 3 أندية سابقة هي الأهلي والعين الإماراتيين والسد القطري، وحقق كوزمين الفوز في مباراتين على الهلال وخسر مثلهما وتعادل في 4 مباريات، وسجلت الأندية الثلاثة (العين والأهلي والسد) 9 أهداف في شباك الفريق الهلالي واستقبلت شباكه 11 هدفا.وكان آخر لقاء للمدرب كوزمين أمام الهلال عندما كان مدرباً لفريق شباب أهلي دبي الإماراتي، حينها فاز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2015.