يعود صاحب أسرع هدف في تاريخ نهائي دوري أبطال آسيا اللاعب الهلالي ناصر الدوسري، والذي سجله في الثانية 15 من تسديدة قوية من على بعد 25 متر تقريبا سكنت شباك الحارس الكوري في نهائي النسخة الماضية؛ إلى تشكيلة الفريق الأزرق، وذلك بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به في ثاني مباراة له مع الفريق الهلالي بعد التتويج بـ«آسيا»، والتي غيبته لأكثر من 3 أشهر، حيث لم يستطع أن يكمل تلك المباراة التي أقيمت أمام الفيحاء ضمن مؤجلة الأسبوع الرابع من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي على إثرها غادر الملعب عند الدقيقة 69، ومن تلك المباراة أصبح حبيس غرفة العلاج حتى أنهى برنامجه العلاجي قبل عدة أيام، وتم إعطاؤه الضوء الأخضر للمشاركة مع الفريق من قبل الجهاز الطبي.