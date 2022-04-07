يبدأ الفريق الهلالي رحلة الدفاع عن لقبه الآسيوي، مساء اليوم الجمعة، أمام فريق الشارقة الإماراتي في الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا، ويدخل «زعيم آسيا» هذه النسخة للمنافسة على تحقيق البطولة رقم «9»، إذ حقق البطولة الثامنة في النسخة الماضية بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق بوهانغ ستيلرز الكوري التي أقيمت على ملعب الملك فهد بالرياض. هذا ويأمل الفريق الهلالي في مواصلة التألق الآسيوي والمنافسة على اللقب الثاني على التوالي، إذ يمتلك الزعيم الرقم القياسي في التتويج باللقب الآسيوي بجميع مسمياته، ويدخل «الهلال» مباراة اليوم بنشوة التأهل إلى نهائي كأس الملك إثر فوزه يوم الأحد الماضي.