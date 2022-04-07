تشهد صالة وزارة الرياضة بالمدينة المنورة، غداً (الجمعة)، انطلاق منافسات المرحلة الأولى من المربع الذهبي لكرة السلة بمشاركة الأوائل الأربعة في الدوري (الهلال- النصر - الاتحاد- أحد)، وتلعب مباريات المرحلة الأولى والثانية من دور واحد، وتحسم منافسات البطولة للفريق الأعلى نقاطاً في ختام المنافسات وفي حالة تعادل فريقين أو ثلاث فرق ينظر للمواجهات بينهما، وفي حالة التعادل في المواجهات ينظر لفارق نقاط التسجيل بين الفرق الثلاثة (ما له وعليه)، وفي حالة التعادل في نقاط التسجيل ينظر إلى فارق نقاط التسجيل ما له وعليه للفرق الأربعة المشاركة في المربع الذهبي، وفي حالة التعادل في النقاط يتم الحسم عن طريق القرعة، وتعد هذه البطولة ختام بطولات الموسم الحالي بعد ختام بطولة الدوري وكأس وزارة الرياضة.

منافسات المرحلة الأولى:

الجمعة 8 أبريل

النصر × الاتحاد الساعة 9:30

الهلال × أحد الساعة 11:30

السبت 9 ابريل

الاتحاد × الهلال الساعة 9:30

أحد × النصر الساعة 11:30

الاثنين 11 أبريل

النصر × الهلال الساعة 9:30

الاتحاد × أحد الساعة 11:30

المرحلة الثانية

صالة وزارة الرياضة (الرياض)

السبت 15 أبريل

الاتحاد × النصر الساعة 9:30

أحد × الهلال الساعة 11:30

الأحد 16 أبريل

الهلال × الاتحاد الساعة 9:30

النصر × أحد الساعة 11:30

الثلاثاء 18 أبريل

أحد × الاتحاد الساعة 9:30

الهلال × النصر الساعة 11:30