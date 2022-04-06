تنطلق غدا (الخميس) منافسات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2022 لمنطقة الغرب، بمشاركة 20 فريقا بينها 4 فرق تمثل المملكة، خلال الفترة من 7 - 27 أبريل الجاري. وللعام الثاني على التوالي، تحتضن المملكة مجموعات دوري أبطال آسيا بنظام التجمع، حيث احتضنت في النسخة الماضية 3 من مجموعات منطقة الغرب، قبل أن يقرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في النسخة الحالية اختيار المملكة لتنظيم كامل مجموعات منطقة الغرب.

وتعكس هذه الاستضافة الحضور المتواصل للمملكة على صعيد استضافة البطولات والفعاليات التي تقام تحت مظلة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في الفترة الأخيرة، ما جعل المملكة شريكا أصيلا للاتحاد الآسيوي في الإسهام بإنجاح العديد من الفعاليات في العامين الأخيرين.

ورحب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل ببعثات الأندية المشاركة، متمنيا لهم طيب الإقامة في بلدهم الثاني المملكة.

وثمّن المسحل الدعم السخي من القيادة الرشيدة للقطاع الرياضي في المملكة وخاصة قطاع كرة القدم، ما أسهم في تعزيز فرص المملكة في تنظيم العديد من الفعاليات الرياضية، موجها الشكر الجزيل لوزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل الذي لم يدخر جهدا في تسخير الإمكانات من أجل استضافة ناجحة لمجموعات دوري الأبطال.

وأكد رئيس الاتحاد السعودي أن هذه الاستضافة تمثل تعزيزا للتعاون المشترك بين الاتحادين السعودي والآسيوي، بما يخدم كرة القدم في القارة، معربا عن تطلعه لمزيد من الشراكة بين الاتحادين خلال الفترة المقبلة.

وأكملت 4 مدن سعودية استعداداتها لاحتضان المجموعات الخمس التي تقام 2 منها بالعاصمة الرياض، فيما تحتضن جدة، والدمام، وبريدة، المجموعات الثلاث الأخرى.

وتستضيف الرياض مباريات المجموعة الأولى التي تضم الهلال بجانب كل من الريان القطري، والشارقة الإماراتي، واستقلول الطاجيكي، وستقام مبارياتها على ملعبي الملك فهد الدولي، والأمير فيصل بن فهد.

كما تحتضن الرياض مباريات المجموعة الثانية التي تضم كلا من الشباب، والجزيرة الإماراتي، والقوة الجوية العراقي، إلى جانب مومباي الهندي الذي يشارك للمرة الأولى في البطولة، وستقام مبارياتها كذلك على ملعب الملك فهد الدولي، والأمير فيصل بن فهد.

وتستضيف جدة مباريات المجموعة الثالثة التي تضم فولاد خوزستان الإيراني، وشباب الأهلي دبي الإماراتي، والغرافة القطري، وآهال التركماني، حيث ستقام مبارياتها على ملعبي مدينة الملك عبدالله الرياضية، والأمير عبدالله الفيصل.

وفي بريدة، تقام منافسات المجموعة الرابعة التي تضم التعاون بجانب كل من سيباهان الإيراني، والدحيل القطري، وباختاكور الأوزبكي، وسيحتضن مبارياتها ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وتستضيف مدينة الدمام مباريات المجموعة الخامسة التي تضم الفيصلي، بجانب كل من السد القطري، والوحدات الأردني، وناساف الأوزبكي، وتقام مبارياتها على ملعب الأمير محمد بن فهد.