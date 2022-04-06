انطلقت منافسات دوري المدارس لكرة القدم للبنين مساء (الاثنين) في 47 إدارة تعليمية على مستوى محافظات ومناطق المملكة، في نسخته الثالثة كأحد مشاريع وزارة الرياضة الذي تنفذه بالتعاون مع وزارة التعليم.

وتشارك في منافسات الدوري 3592 مدرسة من مدارس التعليم العام الابتدائي والمتوسط والثانوي، وبلغ عدد الطلاب المشاركين مع فرقهم المدرسية 135.934 طالباً يمثلون 15455 فريقاً.

وتستمر منافسات المرحلة الأولى من دوري المدارس لكرة القدم للبنين (للأعمار من 12 إلى 18 سنة) حتى الثامن من يونيو القادم، حيث تتأهل منها فرق إلى مرحلة تصفيات المناطق (للأعمار من تحت 15 سنة إلى تحت 18 سنة)، تليها بطولة المملكة للنخبة المجمعة لـ16 فريقا من فرق المرحلة المتوسطة، و16 فريقاً من فرق المرحلة الثانوية، وستقام منافساتها في نهاية موسم دوري المدارس لهذا العام بمحافظة جدة.