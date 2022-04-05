دشن مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي انطلاق فعاليات بطولة «دوري المدارس لكرة القدم 2022» للبنين في نسختها الثالثة بمشاركة رئيس الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية علي بن محمد الشعلان، وحضور عدد من منسوبي التعليم، وذلك بالملعب الرياضي لثانوية ابن النفيس.وتأتي البطولة ضمن خطة المشروع الرياضي الوطني لدوري المدارس المنفذة أخيرا على مستوى المملكة بالتعاون والشراكة بين وزارة التعليم ووزارة الرياضة، الذي يهدف إلى صناعة جيل جديد من الرياضيين السعوديين وتعزيز الرياضة المدرسية وتنمية الأنشطة الرياضية في المجتمع، ضمن مستهدفات وزارتي الرياضة والتعليم المنبثقة من رؤية المملكة 2030.هذا وكشف المتحدث باسم تعليم الرياض علي الغامدي أن عدد الطلاب المشاركين في البطولة بلغ أكثر من 12 ألف طالب من خلال 1113 فريقًا مشاركًا يمثلون 354 مدرسة.وأفاد الغامدي بأنه جرى تجهيز واعتماد 26 ملعبًا رياضيًا لاحتضان مباريات دوري المدارس واستضافة الفرق المشاركة، فيما يشارك في لجان التنظيم 132 مشرفًا وفي لجان التحكيم 60 حكمًا وفي الفرق الطبية 26 مسعفًا.وأكد الغامدي اتخاذ كافة إجراءات الأمن والسلامة لضمان سلامة اللاعبين والفرق المشاركة وتطبيق اللائحة الفنية للبطولة والتزام الآداب العامة، متمنيًا لجميع الفرق المشاركة التوفيق والنجاح في الحدث الوطني الكروي.