تأهل الفيحاء لأول مرة في تاريخه لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فوزه على ضيفه الاتحاد بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة المجمعة الرياضية لتحديد الطرف الثاني للنهائي المرتقب، ليضرب الفيحاء موعداً مع الهلال في نهائي البطولة الغالية.

شهد اللقاء سيطرة اتحادية، وسط تحفظ دفاعي للفيحاء الذي اعتمد على الهجمات المرتدة بقيادة المهاجم البديل مالك العبدالمنعم الذي شكل خطورة على الدفاعات الاتحادية، إذ تصدى الحارس مارسيلو غروهي لانفرادته الأولى، ولكن مالك نجح في الانفرادة الثانية، إذ سددها أرضية لتعود من غروهي وتصل لمحمد أبو سبعان، ليودعها في المرمى الاتحادي هدفاً للفيحاء (د:36).

وفي الشوط الثاني، تألق حارس الفيحاء فلاديمير ستويكوفيتش، بعد تصديه للعديد من الكرات الاتحادية الخطرة، لا سيما رأسية رومارينهو، ومن ثم رأسية عبدالرزاق حمدالله، لينتهي اللقاء بفوز الفيحاء بهدف دون مقابل، وتأهله لنهائي البطولة الغالية لأول مرة في تاريخه.