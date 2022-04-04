حاورت «عكاظ» في سلسلة لقاءاتها الرمضانية رئيس مجلس نادي ضمك الرياضي بمحافظة خميس مشيط صالح أبو نخاع، الذي أجاب عن استفهامات خفيفة تتوافق مع روح الشهر الكريم، عن انطباعاته وقراءاته بعيدا عن ضجيج الملاعب وصافرات الحكام وشجار اللاعبين.• متى بدأت الصيام؟•• في سن العاشرة تقريباً.• ما الذكريات الأثيرة من رمضان؟•• الذكريات كثيرة ولكن الجميلة منها كانت جلسات حلقات القرآن في الجامع الكبير، والجلوس مع الوالدين - رحمهما الله - بعد صلاة التراويح.• هل تعد برنامجاً رمضانياً للشهر؟•• أحاول أن أُخصص أغلب الوقت لتلاوة القرآن الكريم.• أين تفضّل قضاء شهر الصيام؟•• في منزلي مع زوجتي وأبنائي.• كم رمضان صمته خارج الوطن؟•• لم يسبق لي أن صمت رمضان خارج المملكة ولله الحمد.• هل تدخل المطبخ، وما الذي تجيده من طبخات؟•• كعادتي شخص لا أحب دخول المطبخ إلا للضرورة القصوى.• من تدعو لمائدة الإفطار؟•• إخواني وأخواتي وكل عزيز على نفسي.• ما الوجبات المفضلة؟•• الشوربة والسمبوسة والشعيرية.• كيف تقضي يوم الصيام؟•• الحرص على أداء الصلوات في المسجد مع الجماعة، وقراءة القرآن، والتواجد باستمرار في المنزل، وممارسة رياضة المشي.• من تفتقد في رمضان؟•• والدي ووالدتي وأخي محمد، رحمهم الله جميعا.• ما برنامجك التلفزيوني المفضل؟•• لم يعد هناك برنامج يجذبني، وأعتقد أن السبب يعود لأن كل البرامج الحالية تخدش الصيام.• كم ساعة تقرأ، وما أبرز الكتب المفضّلة؟•• حسب الوقت المتاح، ولكن وقت القراءة لا يقل عن ساعة، وأقرأ عادة عن حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، والصحابة، وكتب تطوير الذات.• عادة رمضانية تتمنى عودتها؟•• مداولة الإفطار بين الأقارب، بمعنى أن يكون إفطار كل يوم في منزل.• دعاء رمضاني لا تمل من تكراره؟•• اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني.• كاتب تحب أن تقرأ له؟•• غازي القصيبي، ونجيب محفوظ، وعلي الحلبي.• قارئ تؤثر سماع تلاوته؟•• الشيخ ماهر المعيقلي.