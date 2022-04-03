وسط إثارة وترقب كبيرين، تختتم مساء اليوم (الإثنين) منافسات كأس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة، عبر لقاء خاص يجمع بين قطبي الطائرة السعودية الهلال والأهلي على صالة وزارة الرياضة بالرياض عند الساعة التاسعة والنصف مساء.الزغيبي: نترقب لقاء قمةوصف رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة الدكتور خالد الزغيبي، لقاء الهلال والأهلي بالكبير، خصوصا أنه يجمع قطبي الطائرة السعودية، مما سيضفي عليه طابع الإثارة والمتعة في ظل وجود عناصر دولية ضمن صفوف كلا الفريقين. وطالب الزغيبي عناصر الفريقين بالظهور بالمظهر المشرف أمام مناصريهم والمتابعين، متمنياً أن يخرج النهائي بشكل مثير وممتع لعشاق الكرة الطائرة السعودية، وأن ينجح الطاقم التحكيمي في قيادة المباراة إلى بر الأمان.«عالمي».. يقود القمة السعوديةأسندت اللجنة الرئيسية للحكام بالاتحاد السعودي للكرة الطائرة قيادة نهائي بطولة كأس الاتحاد للحكم العالمي أمين الطريفي، ويعاونه كحكم ثان عبدالرحمن الدوسري، وعبدالله القحطاني كمسجل.«SSC».. في قلب الحدثستقوم القناة الرياضية ssc بوضع عشاق كرة الطائرة السعودية في قلب الحدث، عبر نقلها المتميز والمباشر للمواجهة المرتقبة، حيث سيصاحب النقل الذي يأتي بصوت المعلق حسين الأحمد، لقاءات مباشرة واستديو تحليلي مع عبدالله أمين يكشف كافة أسرار اللقاء.جوائز لـ «جماهير القمة»تقديرا منه لعشاق كرة الطائرة السعودية وللجماهير الغفيرة التي يتوقع أن تحضر المواجهة الختامية بين الهلال والأهلي، فقد أعلن الاتحاد السعودي للكرة الطائرة تقديمه لجوائز قيمة خلال مجريات اللقاء.حجي: سنقاتل من أجل «الثلاثية»أكد معد فريق الأهلي خليل حجي أن فريقه سيلعب مواجهة قوية وصعبة أمام منافسه الهلال لتحديد بطل كأس الاتحاد، مشيرا إلى أنهم يدركون بأن خصمهم يسعى لتعويض خسارته لبطولة الدوري وكأس النخبة، وأضاف: «ليس أمامنا إلا الفوز من أجل الظفر بالبطولة الثالثة، وجميع زملائي اللاعبين لديهم الإصرار والرغبة في تقديم الصورة المعروفة للطائرة الأهلاوية، التي ستكون في كامل جاهزيتها الفنية والمعنوية وأرجو من جماهيرنا الوفية التي عودتنا على الحضور والمؤازرة أن تقف معنا في لقاء اليوم الذي أتوقع له المتعة والإثارة».البخيت: لن نتنازل عن الذهبشدد قائد طائرة الهلال أحمد البخيت أن فريقه لن يتنازل عن الظفر بذهب بطولة كأس الاتحاد، مشيرا إلى أنهم سيعملون على تقديم الصورة المعروفة لفريق الهلال وتعويض خسارتهم لبطولة الدوري وكأس النخبة.وأكد البخيت أن تصدرهم البطولة قبل جولة الختام سيمنحهم دعما معنويا كبيرا خلال المواجهة التي ستجمعهم بالأهلي، مشيرا إلى ثقته التامة بأن طائرة الهلال ستقدم مستوى يؤهلها لإحراز اللقب، عقب المستوى الجيد الذي قدمته أمام الفيصلي والترجي، مطالبا جمهورهم الكبير بالوقفة القوية، وهو ما سيكون له بصمة في رفع معنويات اللاعبين وقيادتهم لإحراز الذهب.