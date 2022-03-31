توّج نائب أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سعود بن خالد الفيصل، مساء أمس، فريق منتخب محافظة وادي الفرع بكأس التميّز لبطولة محافظات المنطقة التي نظمتها مؤسسة جائزة المدينة المنورة في نسختها الثالثة، بعد تغلبه على فريق منتخب محافظة الحناكية في المباراة التي اُقيمت على ملعب نادي الذهب في محافظة المهد، وذلك بحضور المحافظ مبارك المورقي، ومحافظ وادي الفرع عايض آل مشيط ومحافظ الحناكية فهد المشرافي.

وأوضح الأمين العام لمؤسسة جائزة المدينة المنورة المهندس محمد عباس، أن البطولة الرياضية التي شهدت المنافسة بين فرق محافظات منطقة المدينة المنورة تأتي بهدف تفعيل الحراك الرياضي بين شباب المحافظات ومنحهم الفرص المناسبة لإثبات قدراتهم من خلال المنافسات والألعاب الرياضية.

وأضاف أن حضور نائب أمير منطقة المدينة المنورة لهذا الحدث الرياضي ساهم بدور كبير في تحفيز اللاعبين ودعم الرياضة على مستوى محافظات المنطقة، مشيراً إلى أن البطولة ساهمت في الارتقاء بمستوى الوعي الرياضي لدى شباب المحافظات وتعزيز التواصل فيما بينهم، مبدياً تطلعه إلى أن يكون كأس التميز نقطة انطلاقة في إتاحة الفرص للشباب الواعد للاحتراف بالأندية المحلية.

وشهدت المباراة النهائية حضوراً جماهيرياً مميزاً لدعم المنتخبين وسط أجواء من الحماسة والتشويق، واختتمت بتكريم الجهات المشاركة واللجان العاملة والرعاة، إضافة إلى الفرق المشاركة بمنافسة كأس التميز.