نجح نجم المنتخب السعودي سالم الدوسري في مواصلة هز الشباك في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022، إذ استطاع الدوسري زيارة شباك أستراليا من خلال ركلة الجزاء التي سجلها في مواجهة المنتخبين الثلاثاء الماضي.وتساوى مع زميله المهاجم صالح الشهري بـ7 أهداف ضمن تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال قطر القادم، ويطمح الدوسري عقب تواجده في نهائيات كأس العالم القادمة، بالاستمرار في هز الشباك بعد أن سجل هدف التفوق للأخضر في مرمى المنتخب المصري في اللقاء الذي انتهى لصالح المنتخب السعودي 1/2، في مونديال روسيا 2018.