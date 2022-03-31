استطاع الفرنسي رينارد مدرب منتخبنا الوطني، كسر عناد منتخب «الكنغر» الأسترالي، بعد تحقيق أول فوز للأخضر في التصفيات على منتخب أستراليا في اللقاء الذي أقيم على ملعب «الجوهرة» ضمن الجولة الأخيرة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022. وهذا الفوز حقق أمرين مهمين؛ صدارة المجموعة، وتجاوز العقدة الأسترالية بعدم تحقيق الأخضر الفوز في تصفيات المونديال.يذكر أن الأخضر لم يسبق أن حقق الفوز على المنتخب الأسترالي في تصفيات كأس العالم، إذ تقابلا في 5 مواجهات سابقة بتصفيات المونديال، شهدت 3 انتصارات للكنغر الأسترالي وتعادلين.