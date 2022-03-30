قرر ناديا إنتر ميلان وإيه سي ميلان التخلي عن مشروع إنشاء ملعب جديد في سان سيرو، وبدء مشروع في مكان جديد من المدينة، بسبب الإجراءات الإدارية والتعقيدات البيروقراطية وعدم الوضوح المحيط بالفكرة، حسبما تناقلت أمس (الثلاثاء) مصادر محلية.وذكرت وكالة الأنباء الإسبانية، أن المشروع يتضمن ملعباً جديداً للنيراتزوري والروسونيري لكنه «متوقف»، وفقاً لصحيفة (غازيتا ديلو سبورت) التي عنونت «الإنتر والميلان جاهزان لبناء مقرهما الجديد خارج الديار».لكن عمدة ميلانو، جيوسيبي سالا، نشر أمس عبر حساباته على شبكات التواصل الاجتماعي صورة من وثيقة رسمية، حيث يؤكد قطبا المدينة أنهما سيعملان على المشروع الجديد.وكان الناديان قدما مشروع بناء سان سيرو جديد والذي يحمل اسم (لا كاتيدرالي) في الـ21 من ديسمبر الماضي.