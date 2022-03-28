شدد هيرفي رينارد مدرب منتخبنا السعودي الأول لكرة القدم، على أهمية إنهاء تصفيات كأس العالم بشكل جيد، وذلك خلال المؤتمر الصحفي اليوم الاثنين الذي يسبق مباراة المنتخب السعودي أمام منتخب أستراليا غدا الثلاثاء على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، ضمن الجولة الختامية من المرحلة الأخيرة في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم في قطر 2022.

وأضاف رينارد: «غدًا هي المباراة الأخيرة في التصفيات الطويلة، من المهم أن تنتهي التصفيات بشكل جيد، خصوصًا أن المباراة على أرضنا وبين جماهيرنا».

وأتبع: «دومًا أقول، حينما ترتدي شعار بلدك، يجب أن تقدم أفضل ما لديك وأن تكون فخورًا وأن تحاول جعل الجماهير سعداء».

وأعرب رينارد عن حزنه لعدم مشاركة عبدالله الحمدان مع الهلال بشكل مستمر منذ رحيله عن الشباب.

وقال: «عبدالله الحمدان منذ مغادرته الشباب لم يشارك بشكل كبير، وأنا حزين على ذلك، وما زلت مؤمنا بإمكاناته، وهو لاعب مهم لمستقبل الكرة السعودية».

وعن اختياره للمهاجم الذي سيشارك أساسيا أمام أستراليا، قال: «دائما تريدون المعرفة، لدينا 4 مهاجمين وجميعهم قدموا أداء جيدا في التصفيات، وأهم شيء بالنسبة لي مشاركتهم مع أنديتهم».