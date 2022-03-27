شهد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل اليوم منافسات سباق جائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا1 على حلبة كورنيش جدة.

واحتضنت جدة منافسات سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا1 للمرة الثانية على مدار 3 أيام من 25 إلى 27 مارس على حلبة كورنيش جدة الأسرع إنشاءً في تاريخ حلبات الفورمولا1، إذ تم بناؤها في 8 أشهر فقط في الفورمولا1 الماضية التي أقيمت في ديسمبر الماضي. وفي الفورمولا1 الحالية تمت عليها بعض التعديلات حيث أصبحت أنموذجاً متميزاً للحلبات في العالم.

وتُوج الهولندي ماكس فيرشتابن سائق «ريد بول» بجائزة السعودية الكبرى stc ضمن بطولة العالم للفورمولا1 للسيارات.

وفي ختام السباق، تزينت سماء جدة وحلبة كورنيش جدة بالألعاب النارية التي أعلنت ختام الفورمولا1 في جدة.