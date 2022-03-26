قلص فريق الوحدة الفارق النقطي بينه وبين متصدر دوري الدرجة الأولى (يلو) من 6 نقاط الى 3 نقاط عقب انتصاره على نظيره القادسية في الجولة 29 بهدفين مقابل لا شيء، ووصل الى النقطة 50، والخليج المتصدر بـ53 نقطة، والجبلين ثانيا 51 نقطة.



وفي ظل التنافس الشرس في الربع الأخير من الدوري كثف المدير الفني الحبيب رمضان تدريباته اليومية على تنويع طرق الهجوم وتعزيزه بمشاركة المهاجم العائد من الإصابة بقناع احمد عبده بجوار المهاجم عبدالكريم يوده، وتصحيح الأخطاء الدفاعية بمشاركة المدافع العائد البرتو بوتيا كمدافع ثابت خلال الجولات الثلاث الماضية التي حقق الفريق فيها الانتصارات.

وقال الحبيب للاعبين: «لقد قطعنا شوطا كبيرا نحو نيل بطاقة التأهل ولكن المباريات القادمة تحتاج إلى جهد مضاعف وعدم التفريط في النقاط».