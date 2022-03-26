كرمت جمعية اللاعبين القدامى بالمنطقة الشرقية عددا من الرواد والقادة والرموز الرياضية من محافظة الأحساء الذين قدموا خدمات جليلة للرياضة السعودية، في الاحتفال الذي أقيم على صالة نادي النهضة بالدمام.

وشهد الحفل حضور ممثل وزارة الرياضة، وعبدالله فرج الصقر، ومحمد المرزوق، وعبدالله جاسم، وطارق الحبيشي رئيس نادي النهضة، والمدرب الوطني خالد العطوي، والكابتن أحمد المالكي، والضيوف المكرمين، وعدد من الرياضيين، والإعلاميين، ورئيس وأعضاء جمعية اللاعبين القدامى بالشرقية، ولاعبي أندية الشرقية والأحساء المخضرمين.



وقدم رئيس جمعية اللاعبين القدامى بالمنطقة الشرقية أحمد النباط شكره وتقديره لرواد وقادة الرياضة في الأحساء على حضورهم المناسبة، بالإضافة إلى نجوم الأحساء المخضرمين ونجوم الشرقية المخضرمين ولناشئي أكاديمية أسطورة المشاهير وللفئات السنية بنادي النهضة وللضيوف الكرام الذين حضروا حفل التكريم.