تتشابه سباقات الفورمولا من حيث المسمى، لكنها تختلف في التفاصيل. وتتمثل اختلافاتها في الرموز التي تعقب كلمة (فورمولا)، فقد يأتي بعدها، على سبيل المثال، الرقم 1 أو الرقم 2 أو 3 أو 4، فتتمايز السباقات وفقاً لهذه الأرقام. وتعميماً للفائدة نستعرض هنا تفاصيل الاختلافات الرئيسية بين سباقات فورمولا إي وفورمولا 1 وفورمولا 2 وفورمولا 3 وفورمولا 4.من المعروف لدى الكثيرين أن فورمولا 1 هي البطولة العالمية الأهم لسباقات السيارات الخارقة التي تحظى بالمتابعة الأوسع من الجمهور العالمي، والفرق الرئيسي بينها وبين فورمولا إي هو اعتماد الأخيرة على السيارات الكهربائية بالكامل، فتكون المحصلة هي أن سيارات فورمولا إي تكون في العادة أقل أداءً من سيارات فورمولا 1 المبنية على محركات الاحتراق الداخلي. وبالمتوسط، فإن سيارات فورمولا إي تصل لسرعة قصوى 220 كلم/س، مقارنة بـ 374 كلم/س لسيارات فورمولا 1، كما تتمتع سيارات فورمولا 1 بمعدلات تسارع أفضل من فورمولا إي في المعتاد، ولكن مع تطور تقنيات السيارات الكهربائية الخارقة، نتوقع تغير معدلات السرعة القصوى والأداء في الأعوام القادمة لصالح سيارات السباق الكهربائية في فورمولا إي.لكن يمكن القول إن أهم اختلاف بين فورمولا 1 وفورمولا 2 هو استخدام نسخ مطابقة لنفس الموديل في جميع سباقات فورمولا 2، ما يعني أن الفائز سيعتمد على مهاراته فحسب بدون أي دور مميز لمواصفات السيارة، بينما سيارات فورمولا 1 تختلف في المواصفات بين الفرق المشاركة.ويشار هنا إلى أن جميع سيارات فورمولا 2 مزودة بمحرك 500 حصان، وتطلب البطولة دفع 311 ألف دولار فحسب للمشاركة في سباق فورمولا 2، مقارنة بـ3.1 مليون دولار للمشاركة في فورمولا 1، ما يؤدي لاختلافات شاسعة في قيمة الجوائز بالطبع بين البطولتين.أما الفرق بين فورمولا 3 وباقي البطولات مثل فورمولا 2، فيتمثل في أن جميع سباقات فورمولا 3 تعتمد على نفس الموديل، ولكن بمعدلات أداء أقل بعض الشيء من فورمولا 2، ويمكن اعتبار سباقات فورمولا 3 نقطة الانطلاق الحقيقية للمحترفين في مجال السباقات، والناجحون في فورمولا 3 عادة ينتقلون للفورمولا 2 ثم إلى فورمولا 1.كذلك فإن جميع سيارات فورمولا 3 لا تتعدى سرعتها القصوى 270 كلم/س، ما يجعلها من أبطأ سيارات الفورمولا المزودة بمحركات احتراق داخلي، مع الاعتماد الكلي على مهارة السائقين فحسب وليس مواصفات كل سيارة للفوز بالسباقات.ويبقى السؤال: إذن ماذا عن فورمولا 4؟وللإجابة نقول إنه قبل المنافسة، حتى في سباقات فورمولا 3، يشارك العديد من المتسابقين عادة في سباقات فورمولا 4.. ويتجسد الاختلاف الرئيسي في عدم توافر بطولة عالمية لفورمولا 4، بل جميعها بطولات محلية وإقليمية، ولكن تطبق فورمولا 4 نفس القوانين العامة التي تنظم السباقات العالمية للفورمولا. علما بأن سيارات فورمولا 4 تصل لسرعة قصوى محددة بـ 210 كلم/س فحسب، مع التركيز على خفض التكلفة أثناء صنع هذه السيارات. وبينما انطلقت سباقات فورمولا 1 من أربعينات القرن الماضي، بدأت سباقات فورمولا 4 بالانتشار في 2014.