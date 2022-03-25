توج الرئيس التنفيذي للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية عبدالعزيز العنزي، فريق الأهلي للكرة الطائرة بلقب بطولة كأس النخبة للكرة الطائرة، بعد تغلبه على نظيره الهلال بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، في المواجهة التي جمعتهما اليوم على صالة وزارة الرياضة بالرياض، في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من البطولة.وحصل الفيصلي على كأس المركز الثاني والميداليات الفضية، بعد تجاوزه الترجي بثلاثة أشواط نظيفة، وحل الهلال ثالثاً، والترجي رابعاً.وهنأ رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة الدكتور خالد الزغيبي فريق الأهلي بعد تحقيقه اللقب، متمنياً لبقية الفرق الحظ الأوفر في البطولات القادمة.الفيصلي يخطف الوصافةوتوج الفيصلي بكأس المركز الثاني والميداليات الفضية، عقب تجاوزه عقبة الترجي بثلاثة أشواط نظيفة، جاءت نتائجها على النحو التالي: (20/25، 22/25، 15/25)، في الوقت الذي حل فيه الهلال في المركز الثالث، وجاء الترجي رابعا عقب خسارته للمباريات الثلاث.الزغيبي: الإثارة والمتعة عنوان «نخبة الطائرة»من ناحيته، هنأ رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة الدكتور خالد الزغيبي فريق الاهلي عقب تحقيقه للقب نخبة الطائرة، متمنياً لبقية الفرق الحظ الأوفر في البطولات القادمة.وأضاف: «شاهدنا مباريات قوية تميزت بالإثارة والمتعة، ونتطلع أن تستمر هذه الإثارة في بطولة كأس الاتحاد التي ستنطلق نهاية الأسبوع القادم، والتي تعتبر ختام الموسم للمسابقات المحلية».سدني: الإرهاق حرمنا اللقبوكان مدرب الفيصلي البرازيلي سدني قد أشاد بالتنظيم الذي صاحب بطولة النخبة للكرة الطائرة، والتي ظهرت بمستوى رائع جدا، مبينا بأن فريقه كان من أقوى المنافسين على اللقب، لكن المواجهة الثانية له أمام الأهلي أظهرت وجود مشكلة تتمثل بإرهاق اللاعبين، حيث لم يكن هنالك وقت كاف للراحة ما بين مباراة الهلال والأهلي.وأضاف: «اتحاد اللعبة يسير بخطوات تؤكد اهتمامه بالفئات السنية من أجل بناء منتخب قوي يستطيع المنافسة على البطولات القارية، وهذا ما يخطط له في الوقت الحالي بعد حصوله على بطولة الخليج للناشئين الأخيرة».أسعد عزوز: نتطلع لـ«الثلاثية»عبر قائد طائرة الأهلي أسعد عزوز عن سعادته الكبير عقب الظفر بلقب بطولة النخبة، مشيرا إلى أن فريقه استحق اللقب عطفاً على المستوى الذي قدمه خلال المباريات الثلاث، قائلا: «تعتبر هذه البطولة هي الثانية لنا بعد تحقيق الدوري ونحن عازمون على تحقيق البطولة الثالثة (كأس الاتحاد)، حيث تعتبر هذه الرغبة كرغبة مشتركة بين كافة زملائي الذين أقدم لهم الشكر، وكذلك للجهازين الفني والإداري على كل ما قدموه، وأيضا لجمهورنا الغالي الذي وقف معنا وساندنا طوال أيام البطولة».