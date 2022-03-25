تأهل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم لمونديال كأس العالم قطر 2022، للمرة السادسة في تاريخه بعد تعادله مع منتخب الصين بهدف لكل منهما ليحتل منتخبنا الوطني المركز الثاني للمجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم خلف اليابان برصيد 20 نقطة وبفارق 4 نقاط عن منتخب أستراليا صاحب المركز الثالث.دخل منتخبنا الأخضر اللقاء بعد أن تأهل رسمياً بفوز اليابان على أستراليا بهدفين دون مقابل ليخوض لاعبو الأخضر لقاءهم أمام الصين بمعنويات عالية وسيطر الأخضر على اللقاء وتمكن من إنهاء الشوط الأول متقدماً بهدف عن طريق المهاجم صالح الشهري (د: 45+1). وفي الشوط الثاني، أجرى المدرب هيرفي رينارد عدة تغييرات ومع ذلك لم يتراجع أداء الأخضر وسنحت عدة فرص لم تتم الاستفادة منها، ومن خطأ دفاعي تحصل منتخب الصين على ركلة جزاء استطاع من خلالها تشو تشينجي إحراز هدف التعادل (د: 82)، لينتهي اللقاء بالتعادل بهدف لكل منهما.وبنهاية نتائج المجموعة الثانية، حل منتخب اليابان في المركز الأول برصيد 21 نقطة ويليه منتخبنا الوطني برصيد 20 نقطة ليتأهلا معاً للمونديال بغض النظر عن نتائج الجولة العاشرة والأخيرة، فيما احتل منتخب أستراليا المركز الثالث برصيد 15 نقطة لينتظر صاحب المركز الثالث من المجموعة الأولى ليخوض لقاء الملحق الآسيوي.